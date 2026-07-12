Два московских аэропорта работают с ограничениями

Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию

Два московских аэропорта — Внуково и Домодедово — начали принимать и отправлять рейсы по согласованию. Об этом уведомила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что рейсы отправляются и принимаются по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

Возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в Росавиации. Там также напомнили, что статус рейса можно узнать на онлайн-табло аэропорта. Информацию о причинах задержки самолета можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

Работа аэропорта Внуково была возобновлена в 7.17 мск, Внуково — в 8.49 мск. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в связи с мерами безопасности.

До этого утром 12 июля ограничения вводили в аэропортах Чебоксар, Ижевска, Казани и еще шести российских авиагаванях. Аэропорт Чебоксар уже возобновил работу.

Ранее россиянам рассказали, что делать при задержке рейса.