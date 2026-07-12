Семь российских аэропортов приостановили работу

В аэропортах семи городов России ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там заявили, что речь идет об авиагаванях Казани, Калуги, Самары, Ульяновска, Ярославля, Нижнекамска и Бугульмы.

В ведомстве также отметили, что соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самолет с россиянами вынужденно сел в Таллине из-за атаки БПЛА.