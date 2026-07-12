Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Аэропорты Москвы и Чебоксар работают с ограничениями

Росавиация: Внуково и Домодедово работают по согласованию
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Работа аэропорта Чебоксар ограничена, а Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию с соответствующими органами «в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней». Там предупредили, что меры могут вызвать корректировки в расписании рейсов.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в Росавиации.

Позднее в ведомстве сообщили о введении ограничений в аэропорту Чебоксар. В то же время во Внуково подобные меры отменили.

Перед этим временные ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели в аэропортах Казани, Калуги, Самары, Ульяновска, Ярославля, Нижнекамска и Бугульмы.

Накануне в Пулково предупредили пассажиров об изменениях в расписании из-за прохождения масштабного грозового фронта со шквалистым ветром.

Ранее в Росавиации прокомментировали ситуацию со спросом на авиаперевозки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 11 июля. Потопы в Москве и регионах, новые файлы о НЛО и смерть футболиста с ЧМ-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!