В Пулково предупредили пассажиров об изменениях в расписании

В расписании петербургского аэропорта Пулково возможны изменения из-за прохождения масштабного грозового фронта со шквалистым ветром. Об этом сообщает в Telegram-канале сама воздушная гавань.

Там отметили, что время вылета некоторых рейсов скорректируют из соображений безопасности. В Пулково попросили пассажиров набраться терпения.

По последним данным, 11 самолетов, летевших в Петербург, перенаправили на запасные аэродромы.

До этого в Новгородской области непогода привела к массовым отключениям электроэнергии. Свет пропал в Крестецком, Старорусском, Чудовском, Новгородском, Парфинском, Демянском, Пестовском, Батецком, Маловишерском и Шимском округах. Отключения затронули более 14 тыс. чел. Местный филиал «Россетей Северо-Запада» перешел на особый режим работы. Восстановлением подачи электричества круглосуточно занимаются 25 бригад, в составе которых 87 человек и 28 единиц техники.

Ранее «Газета.Ru» показала Москву во время мощного ливня с грозой.