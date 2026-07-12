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Общество

Россиян в конце года ожидает трехдневная рабочая неделя

Трехдневная рабочая неделя ждет россиян перед Новым годом
GreenThumbShots/Shutterstock/FOTODOM

Трехдневная рабочая неделя в 2026 году ждет россиян с 28 по 30 декабря. Об этом сообщил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

После этого с 31 декабря по 10 января включительно россияне будут отдыхать на новогодних выходных. Таким образом, отработать придется всего лишь с понедельника по среду включительно, после чего начнутся выходные.

«Последняя рабочая неделя в 2026 году продлится с 28 по 30 декабря», — сказал он.

Ближайшая короткая рабочая неделя будет у россиян в ноябре. Как сообщал Гибатдинов, 3 ноября станет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час. В следующий день в России будут отмечать День народного единства.

День народного единства ежегодно отмечают в России 4 ноября. Он приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и окончанию Смутного времени. Праздник призван возродить историческую память о событиях 1612 года и подчеркнуть важность единства народа.

Ранее в Госдуме назвали профессии с шансами на четырехдневную рабочую неделю.

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