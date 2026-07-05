В Госдуме назвали профессии с шансами на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в перспективе возможен не для всех профессий, а прежде всего для специалистов, чья эффективность не зависит от количества отработанных часов. Такое мнение в беседе с изданием «Подъем» высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам Нилова, уже сейчас представители некоторых профессий работают четыре дня в неделю без снижения доходов. В качестве примеров он привел юристов, консультантов, менеджеров, журналистов и специалистов творческих профессий.

Депутат пояснил, что такой формат возможен, если сотрудник успевает выполнить весь объем работы за четыре дня вместо пяти. При этом многое зависит от системы оплаты труда. Если зарплата привязана к результату, а не к количеству отработанных часов, уровень дохода может сохраниться. Если же оплата зависит от рабочего времени, то компенсацию дополнительных расходов придется обеспечивать работодателю.

Нилов подчеркнул, что нельзя допустить снижения доходов граждан, однако и бюджет не может взять на себя компенсацию выпадающих рабочих часов ни в государственном, ни в муниципальном, ни в коммерческом секторе. По его мнению, такую возможность должны обеспечить современные технологии и повышение производительности труда.

Парламентарий также отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен происходить постепенно, индивидуально для разных отраслей и без излишнего государственного регулирования. По его словам, если сотрудник выполняет весь объем задач за меньшее время, такой формат выгоден как работодателю, так и работнику. Вместе с тем переход, по мнению депутата, должен быть аккуратным и поэтапным.

До этого министр труда Антон Котяков заявил, что действующее законодательство позволяет работодателям при согласии сотрудников использовать как четырехдневную, так и шестидневную рабочую неделю.

Ранее в Госдуме предложили ввести дифференцированную компенсацию за ненормированный график.