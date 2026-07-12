Россияне стали чаще покупать нестандартные клавиатуры

В России вырос спрос на антистресс-клавиатуры. Об этом пишет РИА Новости, приводя статистику маркетплейса Wildberries.

Так, за первое полугодие 2026 года увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Современный ритм жизни порождает спрос на товары для борьбы со стрессом. Один из трендов этого сезона - антистресс-клавиатуры», — говорится в сообщении.

Одной из причин развития стресса психолог Александра Яковлева назвала привычку всегда оставаться на связи в рабочих чатах. Избыточная активность в работе может быстро привести к эмоциональному выгоранию, отмечает специалист.

Недавно нутрициолог Карина Газетдинова назвала продукты, которые не только насыщают, но и помогают бороться со стрессом. При правильном составлении рациона помогут жирная рыба, шпинат и шоколад.

Ранее психолог объяснила причины появления синдрома ночной еды.