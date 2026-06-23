Психолог объяснила причины появления синдрома ночной еды

Одной из главных причин привычки есть на ночь, которая также называется синдромом ночной еды, становится сдвиг циркадных ритмов. Об этом kp.ru рассказала психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Алена Шарапова.

Специалист объяснила, что у людей с синдромом ночной еды фазы голода и насыщения наступают позже на полтора-два часа.

«То есть, когда всем остальным уже пора спать, у них организм еще «ждет ужина». График приема пищи смещается на поздний вечер и ночь», — отметила она.

По словам психолога, влияние также оказывает хронический стресс, который повышает уровень кортизола в ночное время. В результате возникает внутреннее напряжение, которое организм пытается снять. При этом еда становится быстрым и самым доступным способом саморегуляции.

Помимо этого, немаловажную роль играет то, что у любителей поесть ночью снижена доступность серотонина, отвечающего за хорошее настроение и контроль пищевого поведения. Углеводная пища, в том числе сладкое, быстро поднимает его уровень, из-за чего мозг хочет получить подобный «допинг».

Гастроэнтеролог Елена Павлова и семейный нутрициолог Наталья Шипарева до этого говорили, что людям, которые решили перекусить на ночь, стоит отдавать предпочтение легким продуктам. Следует выбирать белковую пищу, поскольку в ней содержится триптофан, необходимый для синтеза мелатонина.

Ранее стало известно, что летом каждый десятый россиянин ест по ночам, когда спадает жара.