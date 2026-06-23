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Психолог объяснила причины появления синдрома ночной еды

Психолог Шарапова: привычка переедать на ночь возникает из-за стресса
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Одной из главных причин привычки есть на ночь, которая также называется синдромом ночной еды, становится сдвиг циркадных ритмов. Об этом kp.ru рассказала психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Алена Шарапова.

Специалист объяснила, что у людей с синдромом ночной еды фазы голода и насыщения наступают позже на полтора-два часа.

«То есть, когда всем остальным уже пора спать, у них организм еще «ждет ужина». График приема пищи смещается на поздний вечер и ночь», — отметила она.

По словам психолога, влияние также оказывает хронический стресс, который повышает уровень кортизола в ночное время. В результате возникает внутреннее напряжение, которое организм пытается снять. При этом еда становится быстрым и самым доступным способом саморегуляции.

Помимо этого, немаловажную роль играет то, что у любителей поесть ночью снижена доступность серотонина, отвечающего за хорошее настроение и контроль пищевого поведения. Углеводная пища, в том числе сладкое, быстро поднимает его уровень, из-за чего мозг хочет получить подобный «допинг».

Гастроэнтеролог Елена Павлова и семейный нутрициолог Наталья Шипарева до этого говорили, что людям, которые решили перекусить на ночь, стоит отдавать предпочтение легким продуктам. Следует выбирать белковую пищу, поскольку в ней содержится триптофан, необходимый для синтеза мелатонина.

Ранее стало известно, что летом каждый десятый россиянин ест по ночам, когда спадает жара.

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