Названа скрытая причина ежедневного стресса, которая разрушает психику

Привычка всегда оставаться на связи в рабочих чатах может привести к эмоциональному выгоранию. Об этом в подкасте музыкального сервиса «Звук» рассказала психолог Александра Яковлева. Как объяснила эксперт, особенно сильно на психику влияет размывание границ между личной жизнью и работой в мессенджерах.

Специалист уточнила, что современные цифровые платформы устроены таким образом, чтобы как можно дольше удерживать внимание пользователя. Социальные сети создают так называемые «дофаминовые ловушки»: каждый новый пост, сообщение или уведомление вызывает кратковременное чувство удовольствия и подталкивает человека снова брать в руки телефон.

«Сегодня мы потребляем информацию в масштабах, которые повергли бы Шерлока Холмса в ужас. Большая ее часть при этом не имеет практической ценности. В результате нервная система лишается времени на отдых и восстановление, что может приводить к хронической усталости и фоновой тревоге», – рассказала психолог в комментарии «Газете.Ru».

Отдельную проблему, по словам Яковлевой, представляют мессенджеры. Они практически стирают границу между рабочим и личным пространством. Человек может получать рабочие сообщения поздно вечером или ночью, из-за чего мозг постоянно остается в состоянии ожидания новых задач.

«Утром вы просто открываете глаза, смотрите в экран — и уже находитесь на работе. Такое непрерывное напряжение становится прямым путем к хроническому стрессу и эмоциональному выгоранию», — отметила психолог.

Чтобы снизить негативное влияние технологий на психическое здоровье, специалист рекомендует устанавливать четкие временные рамки для проверки рабочих чатов, регулярно устраивать периоды полного отказа от экранов, уделять больше внимания физической активности и чаще общаться с близкими лично.

По словам эксперта, именно живое общение и возможность ненадолго отключиться от цифрового потока помогают мозгу восстановиться и снижают уровень повседневного стресса.

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