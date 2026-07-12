Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы

Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому стандарту

Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«Он (стандарт) отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача», — пояснил Власов.

По новым стандартам, специалист скорой помощи при ЧС должен обладать широким спектром компетенций: от проведения реанимационных мероприятий до принятия ответственных клинических решений. Помимо доставки пациента в стационар, крайне важно быстро оценить его состояние, выбрать правильную тактику действий и определить направление госпитализации согласно действующим рекомендациям.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2021 года депутаты Государственной думы восьмого созыва приняли 25 федеральных законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения.

Ранее в Госдуме пообещали избавить врачей и учителей от лишней бюрократии.