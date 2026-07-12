Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Минпросвещения РФ выпустило рекомендации по компьютерным детским играм

Минпросвещения России установило возможные сюжеты для детских компьютерных игр
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения России рекомендует выбирать для детей компьютерные игры с обучающими, спасательными или развивающими сюжетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо министерства.

Ведомство направило в регионы письмо с актуализированными методическими рекомендациями по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста.

«В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность», — сказано в документе.

В июле исследование показало, что большинство (82,3%) опрошенных родителей в России считают игровую зависимость детей серьезной проблемой, требующей внимания со стороны семьи, государства и общества. Лишь 12,5% воспринимают ее как неизбежную часть современной жизни, а 2,3% считают проблему преувеличенной.

В июне руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина заявила, что детей чаще всего вовлекают в мошеннические схемы через долгое общение в чатах онлайн-игр либо соцсетях, втираясь в доверие, потому что дети любят общаться в интернет-пространстве.

Ранее россиянам объяснили, как распознать в детях зависимость от компьютерных игр.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 11 июля. Потопы в Москве и регионах, новые файлы о НЛО и смерть футболиста с ЧМ-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!