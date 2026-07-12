Минпросвещения РФ выпустило рекомендации по компьютерным детским играм

Минпросвещения России рекомендует выбирать для детей компьютерные игры с обучающими, спасательными или развивающими сюжетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо министерства.

Ведомство направило в регионы письмо с актуализированными методическими рекомендациями по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста.

«В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность», — сказано в документе.

В июле исследование показало, что большинство (82,3%) опрошенных родителей в России считают игровую зависимость детей серьезной проблемой, требующей внимания со стороны семьи, государства и общества. Лишь 12,5% воспринимают ее как неизбежную часть современной жизни, а 2,3% считают проблему преувеличенной.

В июне руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина заявила, что детей чаще всего вовлекают в мошеннические схемы через долгое общение в чатах онлайн-игр либо соцсетях, втираясь в доверие, потому что дети любят общаться в интернет-пространстве.

Ранее россиянам объяснили, как распознать в детях зависимость от компьютерных игр.