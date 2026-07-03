Россияне обеспокоены игровой зависимостью детей

Большинство (82,3%) опрошенных родителей в России считают игровую зависимость детей серьезной проблемой, требующей внимания со стороны семьи, государства и общества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Альянсом по защите детей в цифровой среде совместно с Центром по борьбе с лудоманией (есть у «Газеты.Ru»).

Лишь 12,5% воспринимают ее как неизбежную часть современной жизни, а 2,3% считают проблему преувеличенной.

Уровень осведомленности родителей о проблеме остается достаточно высоким: 63,3% хорошо понимают, что такое игровая зависимость и лудомания, еще 27% слышали об этих явлениях ранее.

Большинство родителей рассматривают игровую зависимость не как следствие недостатков характера или воспитания, а как серьезную психологическую проблему. Более половины опрошенных (51,7%) считают ее заболеванием. Версию о слабости характера назвали 30,2%, а о недостатках воспитания — 26,5%.

72,8% связали развитие игровой зависимости прежде всего с влиянием интернета, цифровой среды и окружения ребенка. Психологические причины отметили 36,5% опрошенных, а недостаток самоконтроля — 20,9%.

Особую обеспокоенность у россиян вызывают механики монетизации, встроенные в современные игры. По мнению родителей, наиболее распространенными являются донаты и внутриигровые покупки — на них указали 80% участников исследования. Еще 60,1% отметили платные улучшения и дополнительные возможности в играх, а 48,1% — лутбоксы и другие механики случайного вознаграждения за деньги. Около 40% родителей также обращают внимание на распространенность ставок на спорт и онлайн-казино в цифровой среде.

При этом многие семьи уже сталкиваются с признаками потенциально проблемного поведения. Наиболее распространенным сигналом родители называют раздражительность ребенка при ограничении времени в игре — об этом сообщили 43,5% участников опроса. Почти четверть родителей замечали траты денег на игры, а каждый шестой — скрытность или разговоры о выигрыше. Вместе с тем 42% респондентов пока не сталкивались с подобными проявлениями.

Родители достаточно четко определяют момент, когда увлечение играми начинает перерастать в зависимость. Для 65,8% главным признаком становится потеря контроля над временем и невозможность самостоятельно прекратить игру. Еще 28,8% связывают начало проблемы с ухудшением успеваемости, поведения или отношений с окружающими.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

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