Эксперты рассказали, как дети становятся игрушками в онлайн-играх

В департаменте IT Москвы рассказали о защите детей от мошенников в онлайн-играх

Детей чаще всего вовлекают в мошеннические схемы через долгое общение в чатах онлайн-игр либо соцсетях, втираясь в доверие, потому что дети любят общаться в интернет-пространстве. Об этом ТАСС рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

«Они [мошенники] втираются в доверие через игры, через общение в социальных сетях, на платформах знакомств. Потому что дети любят общаться, и <...> мошенники как раз этим и пользуются», — сообщила Шилина.

Эксперт отметила, что злоумышленники входят в доверие к ребенку, а затем начинают манипулировать и шантажировать, запрещая рассказывать что-либо близким.

Специалисты-психологи проекта «Перезвони сам» советуют попробовать поиграть с ребенком в его любимые онлайн-игры — в этой знакомой для него атмосфере он больше расскажет о своем окружении. При этом с ребенком важно говорить не с позиции силы и не ругать, уточнила эксперт.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» создан в декабре 2022 года правительством Москвы совместно с Главным управлением МВД России по городу Москве. Он учит защищаться от телефонного и интернет-мошенничества.

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