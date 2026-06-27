Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Армия

Эксперты рассказали, как дети становятся игрушками в онлайн-играх

В департаменте IT Москвы рассказали о защите детей от мошенников в онлайн-играх
Global Look Press

Детей чаще всего вовлекают в мошеннические схемы через долгое общение в чатах онлайн-игр либо соцсетях, втираясь в доверие, потому что дети любят общаться в интернет-пространстве. Об этом ТАСС рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

«Они [мошенники] втираются в доверие через игры, через общение в социальных сетях, на платформах знакомств. Потому что дети любят общаться, и <...> мошенники как раз этим и пользуются», — сообщила Шилина.

Эксперт отметила, что злоумышленники входят в доверие к ребенку, а затем начинают манипулировать и шантажировать, запрещая рассказывать что-либо близким.

Специалисты-психологи проекта «Перезвони сам» советуют попробовать поиграть с ребенком в его любимые онлайн-игры — в этой знакомой для него атмосфере он больше расскажет о своем окружении. При этом с ребенком важно говорить не с позиции силы и не ругать, уточнила эксперт.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» создан в декабре 2022 года правительством Москвы совместно с Главным управлением МВД России по городу Москве. Он учит защищаться от телефонного и интернет-мошенничества.

Ранее психолог назвала признаки того, что ребенок попал в плохую компанию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!