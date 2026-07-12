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Общество

Врач назвал безопасную порцию арбуза

Врач Праздников: рекомендуется съедать не более 500 г арбуза в день
Ingram Images/Global Look Press

Взрослому человеку рекомендуется есть не более полкилограмма арбуза в день, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.

Он уточнил, что за один прием не следует есть больше 200-250 г ягоды.

«Такое количество позволяет получить пользу и свести к минимуму риск неприятных симптомов», — сказал медик.

До этого он рассказал, что купить зрелый российский арбуз без последствий для здоровья можно будет в июле-августе. Пик ягод продлится до начала осени. Тогда будет больше выбор, вкус — лучше, а цена — ниже. Можно приобрести хороший арбуз и в конце сентября — октябре при соблюдении условий хранения.

При этом Праздников обратил внимание на то, что высокое содержание нитратов в арбузах может встречаться в любой период сезона, если производитель нарушал технологию выращивания, а не только когда они появились в продаже.

Ранее диетолог объяснила, как выбрать ранний арбуз.

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