Диетолог дала советы, которые помогут выбирать ранний арбуз

Ранние арбузы можно употреблять, если выбрать правильную ягоду. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Софья Кованова.

«Лучше отказаться от сверхспелых на вид. Слишком красивые арбузы с сухим хвостиком, похожие на традиционные поздние, могут таить опасность, связанную с нарушением условий выращивания и хранения», — объяснила она.

По ее словам, важно оценить внешний вид ягоды и выбрать ту, у которой плотная кожура, без дефектов, вмятин и надрезов. Цвет должен быть ровным, на арбузе могут быть желтые пятна, добавила Кованова. Она также посоветовала обратить внимание на запах и опасаться кисловатого аромата.

Диетолог уточнила, что в случае, если при надрезе продукт сильно темнеет, пенится, его лучше не употреблять.

Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова до этого говорила, что взрослому человеку в день можно съедать не более 800 граммов арбуза. По словам специалиста, безопасная разовая порция составляет 200-300 граммов мякоти — примерно один-два ломтика.

Она добавила, что в день взрослому допустимо употреблять до 500-800 граммов арбуза, причем это количество лучше делить на два-три приема пищи.

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