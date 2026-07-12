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Москвичам назвали дату окончания дождей

Синоптик Позднякова: дожди в Москве закончатся во вторник,14 июля
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Период дождливой погоды закончится в столице во вторник, 14 июля. Об этом заявила РИА Новости специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик сообщила, что в следующие выходные в городе прогнозируется солнечная погода без осадков.

На этой неделе специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о суперциклоне, который принесет в столицу в выходные аномальные ливни. По словам синоптика, в сумме в городе ожидается выпадение 67 литров на метр площади, что составляет 80% месячной нормы осадков.

Специалист отметил, что речь идет об эффекте Фудзивары, который породил суперциклон на просторах Русской равнины. Это метеорологическое явление заключается в притяжении друг к другу двух циклонов, образующих мощный вихрь. В субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, прогнозировалось объединение циклонов «Бернадетт» и «Каспиец».

Ранее «Газета.Ru» показала Москву во время мощного ливня с грозой.

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