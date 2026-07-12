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Общество

Российские школьники завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике в Колумбии

В Колумбии россияне получили золото на олимпиаде по физике
Global Look Press

В Колумбии все участники российской сборной получили золотые медали 56-й Международной олимпиады по физике среди школьников, сообщает в Telegram-канале правительство РФ.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал достижения команды «выдающимися» и поблагодарил учителей и родителей подростков за поддержку и подготовку к соревнованию.

«5 золотых медалей у 5 участников — это убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта ребят», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он упомянул, что в олимпиаде участвовали представители 91 страны.

До этого выпускник московской школы №57 Александр Щаницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен. Он объяснил, что готов на 100 баллов, но не получил максимальный балл, потому что «довольно глупо ошибся». Школьник выразил уверенность, что сможет получить 100 баллов, если будет внимательнее.

Ранее московская школьница впервые в истории сдала ЕГЭ на 500 баллов.

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