В Венесуэле из-за сильнейших за 100 лет землетрясений дома лишились почти 18 тыс. человек

Число тех, кто не выжил, при двойном землетрясении в Венесуэле выросло до 4 333, сообщил спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес. Его обращение транслировал телеканал VTV.

По словам чиновника, 16 740 чел. ранены. Землетрясения оставили почти 18 тыс. чел. без жилья. Спасти удалось 6 462 чел.

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах страны.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений. Была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения. В нескольких районах произошли перебои с подачей электричества и воды, а также со связью и доступом в интернет. В поврежденных домах отключили газ.

Ранее в Венесуэле школьница выжила под завалами благодаря кетчупу и сыру.