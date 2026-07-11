Китай намерен отменить почти три тысячи рейсов из-за тайфуна «Бави»

Китайские авиакомпании планируют отменить более 2,8 тысячи внутренних рейсов 12 июля в связи с сильным тайфуном «Бави». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Пассажирам советуют внимательно следить за изменениями в погоде и статусом своих рейсов, отмечает телеканал.

На вечер 11 июля более 1,3 тысячи авиарейсов уже были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий.

Тайфун «Бави» достиг восточной провинции Чжэцзян в 23:20 по местному времени (16:20 мск), при этом скорость ветра в районе города Тайчжоу составила 40 м/с. В восточной части Китая было эвакуировано почти 2 миллиона человек.

До этого Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухами Китая, а также местные власти Чжэцзяна и Фуцзяни повысили уровень экстренного реагирования на тайфун «Бави» с третьего до второго. Стихия уже прошла по южной части японского острова Сакисима и промчался мимо северного Тайваня.

Ранее в Японии тайфун «Бави» оставил без света десятки тысяч домов.