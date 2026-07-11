В Японии тайфун оставил без света десятки тысяч домов

В результате мощного тайфуна «Бави» более 23 тысяч жилых объектов остались без электричества в префектуре Окинава, расположенной на юге Японии. Наибольший ущерб был зафиксирован на курортном острове Мияко, где без света остались почти 16 тысяч зданий, как сообщает информационное агентство Kyodo.

В зоне бедствия пострадали двенадцать человек, в основном из-за ушибов от летящих предметов или воздействия сильного ветра. Две туристки на острове Мияко были унесены в море, но смогли выбраться на берег с травмами. В то же время на соседнем Тайване число пострадавших от тайфуна уже превышает 110 человек.

Скорость ветра в затронутом регионе составляет более 40 м/с, а в некоторых местах достигает 55 м/с, что достаточно для переворачивания легковых автомобилей. В аэропортах Окинавы и на мелких островах префектуры отменены 220 авиарейсов. Движение паромов и других судов в зоне тайфуна также полностью прекращено.

Штормовой ветер сопровождается интенсивными дождями. За сутки к утру 12 июля в регионе может выпасть до 250 мм осадков. Власти предупреждают о риске наводнений и оползней. В настоящее время наиболее активная часть тайфуна покидает японскую территорию и движется на северо-запад к побережью Китая со скоростью 25 км/ч.

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