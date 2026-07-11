Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Японии тайфун оставил без света десятки тысяч домов

На юге Японии более 23 тыс. домов и квартир остались без света из-за тайфуна
KYODO/via Reuters

В результате мощного тайфуна «Бави» более 23 тысяч жилых объектов остались без электричества в префектуре Окинава, расположенной на юге Японии. Наибольший ущерб был зафиксирован на курортном острове Мияко, где без света остались почти 16 тысяч зданий, как сообщает информационное агентство Kyodo.

В зоне бедствия пострадали двенадцать человек, в основном из-за ушибов от летящих предметов или воздействия сильного ветра. Две туристки на острове Мияко были унесены в море, но смогли выбраться на берег с травмами. В то же время на соседнем Тайване число пострадавших от тайфуна уже превышает 110 человек.

Скорость ветра в затронутом регионе составляет более 40 м/с, а в некоторых местах достигает 55 м/с, что достаточно для переворачивания легковых автомобилей. В аэропортах Окинавы и на мелких островах префектуры отменены 220 авиарейсов. Движение паромов и других судов в зоне тайфуна также полностью прекращено.

Штормовой ветер сопровождается интенсивными дождями. За сутки к утру 12 июля в регионе может выпасть до 250 мм осадков. Власти предупреждают о риске наводнений и оползней. В настоящее время наиболее активная часть тайфуна покидает японскую территорию и движется на северо-запад к побережью Китая со скоростью 25 км/ч.

Ранее синоптик рассказала, дойдет ли до Москвы опасный шторм.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Черная Елена, злодейский Паттинсон и десятилетие «Одиссеи» за три часа. За что хвалят и ругают новый киношедевр от Нолана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!