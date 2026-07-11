Супертайфун «Бави» ослабел на пути к Китаю

Китай эвакуировал более 1,8 миллиона человек из-за супертайфуна «Бави». Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, стихия движется к крупному городу Вэньчжоу. Ранее тайфун прошел по южной части японского острова Сакисима и промчался мимо северного Тайваня.

Несмотря на то что «Бави» продолжает ослабевать на своем северо-западном пути, он по-прежнему представляет собой серьезную угрозу из-за огромного объема влаги, которую несет в своих дождевых полосах, размером примерно с Францию ​​от одного конца до другого.

Как сообщили в Национальном метецентре, по состоянию на 8:08 по Гринвичу тайфун «Бави» достиг максимальной устойчивой скорости ветра в 144 км/ч.

По прогнозам, рано утром в воскресенье «Бави» выйдет на сушу в районе Вэньчжоу, где проживают около 10 миллионов человек.

До этого власти Тайваня эвакуировали более 14 000 человек, в основном из горных районов, в качестве мер предосторожности ввиду приближающегося «Бави». Были отменены 920 международных рейсов, закрыты школы и офисы.

В Японии из-за тайфуна «Бави» оказался под угрозой урожай манго с острова Мияко.

Ранее на Подмосковье обрушился циклон «Бернадетт».