Мэр Оренбурга заявил о нехватке денег для найма рабочих из Северной Кореи

Мэр Юмадилов: у Оренбурга не хватило денег для найма рабочих из Северной Кореи

Оренбург не смог нанять рабочих из Северной Кореи из-за нехватки денег. Об этом сообщил мэр города Альберт Юмадилов, передает портал 1743.ru.

Глава города рассказал, что в 2025 году он пытался договориться с властями КНДР о завозе рабочих страны в регионе.

«Я этим вопросом занимался в прошлом году, у меня не получилось. <...> Насколько я знаю, рабочие из Северной Кореи на [зарплату] 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы в два-три раза больше. <...> Мы просто по зарплате не потянем», — сказал мэр.

Юмадилов добавил, что граждане Северной Кореи работают «как роботы».

В июне кандидат исторических наук, профессор, кореевед Андрей Ланьков заявил, что уровень жизни в Северной Корее вырос за последние четыре года, несмотря на экономические санкции, — на это повлияло сотрудничество с Россией и Китаем. По его словам, сейчас быстро растет Пхеньян и некоторые крупные города, но изменения в сельской местности почти не видны.

Ранее кореевед рассказал, может ли глава КНДР отправить учиться свою дочь в Европу.