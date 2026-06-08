В России нашли объяснение северокорейскому экономическому чуду

Уровень жизни в Северной Корее вырос за последние четыре года, несмотря на экономические санкции, — на это повлияло сотрудничество с Россией и Китаем, заявил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат исторических наук, профессор, кореевед Андрей Ланьков.

«В последние три-четыре года [в КНДР] наблюдаются признаки быстрого экономического роста. Правда, распределены результаты этого роста очень неравномерно: быстро растет Пхеньян и некоторое количество крупных городов, а вот изменения в сельской местности почти не видны. Тем не менее уровень жизни городского населения, действительно, растет быстро. Если говорить о причинах, то их две. Китай оказывал и, скорее всего, продолжает оказывать Северной Корее скромную, но стабильную экономическую поддержку, которая помогла избежать худших последствий в период ковида, в 2020–2023 годах, когда КНДР практически полностью прекратила контакты с внешним миром», — отметил он.

На повышение уровня жизни в КНДР также повлияла торговля с Россией в валюте, добавил Ланьков.

«Главное — поставки в Россию, скажем так, «специфических изделий», которые в последние несколько лет дали Северной Корее возможность заработать крупные суммы в валюте. При этом эти суммы почти целиком поступили в распоряжение центрального правительства, которое отчасти расходует их на престижные проекты, а отчасти — на повышение уровня жизни городского населения. Учитывая специфический характер экспортируемых в Россию товаров, соответствующая статистика не оглашается, но ясно, что речь идет о больших суммах. Если говорить о величии Ким Чен Ына, то это вопрос слишком неточный и трудно измеряемый. Как это величие прикажете исчислять? В чем, в каких единицах? Однако, несмотря на периодические кризисы, ясно, что при нем уровень жизни в Северной Корее растет так, как не рос с начала 1960-х годов. При этом не следует забывать все-таки, что по нашим меркам КНДР остается бедной страной», — заключил он.

До этого обозреватель газеты The New York Times в своей статье назвал Ким Чен Ына лидером, превзошедшим успехи своего отца и деда, — он смог побороть кризис продовольствия, который возник во времена пандемии.

Другое издание, The Wall Street Journal, сообщило, что экономика КНДР переживает невиданный за многие годы подъем за счет продаж оружия, поставок товаров и финансирования из Китая. Издание отмечает, что страна не только торгует собственной продукцией и получает поддержку редких партнеров, но и способна обходить международные санкции, импортируя больше энергии, комплектующих и различных материалов. В тексте отмечается, что изменения к лучшему касаются только Пхеньяна — столицы страны.

В качестве примеров экономического прогресса КНДР в последние годы WSJ приводит улучшение сервиса такси. Теперь машины вызываются и отслеживаются через приложение, как развитых странах, и приезжают гораздо быстрее. В ресторанах Пхеньяна подают пиццу из дровяной печи и куриные крылышки, а посетители могут расплачиваться по QR-кодам. Кроме того, по словам источников WSJ, в столице Северной Кореи ездит много китайских электромобилей и других иномарок.

Ранее Лукашенко заявил, что Ким Чен Ын не является и не может быть диктатором.