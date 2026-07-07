Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Политика

Кореевед рассказал, может ли глава КНДР отправить учиться свою дочь в Европу

Кореевед Ланьков: дочь Ким Чен Ына скорее будет учиться в России, чем в Европе
KCNA

Дочь главы Северной Кореи Ким Чен Ына может учиться только в двух странах — это Россия и Китай, на Западе обеспечить ее безопасность гораздо сложнее. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат исторических наук, профессор, кореевед Андрей Ланьков.

«Не только Ким Чен Ын, но и многие другие члены его семьи в 1980-е и 1990-е годы учились за границей, в основном — в Швейцарии, под чужими именами. Однако в то время мир был совсем другим. Никто особенно не обращал внимания на Северную Корею. Даже если швейцарским властям было известно, как по-настоящему зовут тех северокорейских подростков, что ходили в швейцарские школы, по этому поводу никто особо не беспокоился. В те времена дети правителей из многих стран мира спокойно отправлялись на учебу в Европу, и вопросов по этому поводу никто особо не задавал», — сказал Ланьков.

По его мнению, сейчас мир изменился, и в нынешней ситуации любая школа, в которой будут учиться дети семьи Ким, может столкнуться с репутационными проблемами. С другой стороны, обеспечить их безопасность сейчас куда сложнее, чем раньше. Поэтому «представляется маловероятным», что дочь Ким Чен Ына отправят учиться в Швейцарию или на Запад. Профессор считает, что для получения образования больше для детей Ына подходят Китай и Россия.

«Фактически есть только две страны, где она может учиться — Россия и Китай. Я, честно говоря, не думаю, что Ким Чен Ын согласится отправить дочь в Китай. Несмотря на то, что в настоящее время межгосударственные отношения находятся в самой лучшей форме, Китай в Пхеньяне несколько недолюбивают. Вероятность отправки дочери (ее предположительно зовут Ким Чжу Э) в Россию несколько выше, но тоже не очень велика. На месте российского МИДа я бы поработал над этим вопросом, но на успех бы особо не рассчитывал», — заключил Ланьков.

Ранее в России нашли объяснение северокорейскому экономическому чуду.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!