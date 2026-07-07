Кореевед рассказал, может ли глава КНДР отправить учиться свою дочь в Европу

Дочь главы Северной Кореи Ким Чен Ына может учиться только в двух странах — это Россия и Китай, на Западе обеспечить ее безопасность гораздо сложнее. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат исторических наук, профессор, кореевед Андрей Ланьков.

«Не только Ким Чен Ын, но и многие другие члены его семьи в 1980-е и 1990-е годы учились за границей, в основном — в Швейцарии, под чужими именами. Однако в то время мир был совсем другим. Никто особенно не обращал внимания на Северную Корею. Даже если швейцарским властям было известно, как по-настоящему зовут тех северокорейских подростков, что ходили в швейцарские школы, по этому поводу никто особо не беспокоился. В те времена дети правителей из многих стран мира спокойно отправлялись на учебу в Европу, и вопросов по этому поводу никто особо не задавал», — сказал Ланьков.

По его мнению, сейчас мир изменился, и в нынешней ситуации любая школа, в которой будут учиться дети семьи Ким, может столкнуться с репутационными проблемами. С другой стороны, обеспечить их безопасность сейчас куда сложнее, чем раньше. Поэтому «представляется маловероятным», что дочь Ким Чен Ына отправят учиться в Швейцарию или на Запад. Профессор считает, что для получения образования больше для детей Ына подходят Китай и Россия.

«Фактически есть только две страны, где она может учиться — Россия и Китай. Я, честно говоря, не думаю, что Ким Чен Ын согласится отправить дочь в Китай. Несмотря на то, что в настоящее время межгосударственные отношения находятся в самой лучшей форме, Китай в Пхеньяне несколько недолюбивают. Вероятность отправки дочери (ее предположительно зовут Ким Чжу Э) в Россию несколько выше, но тоже не очень велика. На месте российского МИДа я бы поработал над этим вопросом, но на успех бы особо не рассчитывал», — заключил Ланьков.

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