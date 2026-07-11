Жителя Краснодара задержали за вывоз 1,6 тонны бензина для перепродажи

В Ростовской области задержали мужчину, незаконно вывозившего из региона топливо, чтобы перепродать по завышенной цене в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает на сайте областное управление МВД.

В ведомстве рассказали, что речь идет о 50-летнем жителе Краснодарского края. Он перевозил на грузовом фургоне Ford Transit, не предназначенном для транспортировки опасных грузов, 1,6 т бензина в восьми бочках.

Мужчина сообщил, что договорился в операторами автозаправочных станций и в течение недели скупал топливо на АЗС в Горячем ключе и Краснодаре. При этом бензин наливали в бочки по 200 л, что нарушало ГОСТ по пожарной безопасности.

В пресс-релизе говорится, что бензин изъят, а транспортное средство помещено на спецстоянку. Водителя привлекли к к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов. Сейчас правоохранители устанавливают сотрудников АЗС, задействованных в схеме. Им может грозить штраф в 300–400 тыс. руб.

Накануне вице-премьер России Александр Новак признал, что в стране наблюдается дефицит топлива. По его словам, причиной стали атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых предприятия частично вышли из строя. На этом фоне власти предложили строить «мобильные» мини-НПЗ, чтобы обеспечить производство бензина.

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