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Общество

Во Вьетнаме при крушении лодки с туристами не выжили 15 человек

VnExpress: 15 человек не выжили при крушении лодки с туристами на юге Вьетнама
Pixabay

В результате крушения лодки с туристами около острова Фукуок на юге Вьетнама 15 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил портал VnExpress.

По данным журналистов, лодка перевернулась вскоре после выхода из порта. На борту находились 32 туриста из Индии и четыре члена экипажа, 21 человека удалось спасти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг поручил принять срочные меры для устранения последствий произошедшего.

«Премьер-министр... попросил министерства, ведомства и местные органы власти мобилизовать все имеющиеся медицинские ресурсы и медикаменты для лечения пострадавших и минимизации... материальных потерь», — говорится в материале.

9 июля на реке Алдан в Якутии перевернулась лодка с пятью пассажирами. Инцидент произошел примерно в 25 километрах от поселка Угоян. В результате все оказались в воде, только один из них смог выбраться самостоятельно.

Ранее на сплаве в Приангарье течением едва не унесло второго ребенка.

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