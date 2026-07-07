В Италии двоих экс-полицейских задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

Двоих экс-сотрудников спецслужб, более десяти лет работавших в Министерстве обороны Италии, задержали в Риме по обвинению в якобы шпионаже в пользу РФ. Об этом пишет газета La Repubblica.

Сведения, которые граждане европейского государства якобы передавали российской стороне, касаются национальной безопасности, отмечает издание.

По данным журналистов, подозреваемые якобы поддерживали контакты с сотрудником посольства России в Риме. Следователи провели обыски и изъяли у подозреваемых средства связи, компьютеры и другие электронные устройства.

Согласно информации итальянских правоохранителей в отношении еще «пяти лиц ведется расследование по различным статьям», они подозреваются в том числе «политическом или военном шпионаже», «раскрытии государственных секретов» и запрещенных данных.

В июне этого года во Франции задержали 48-летнего гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России. Мужчина, проживающий в Испании, был задержан 3 июня на предприятии Delair в районе Тулузы на юге Франции. Представители правоохранительных органов взяли его под стражу в момент, когда он снимал на камеру прототип нового беспилотного летательного аппарат. При этом подозреваемый успел переслать полученные файлы российскому контакту. Белоруса обвинили в преступном сговоре, а также в передаче секретных данных иностранному государству.

Ранее в Британии заподозрили китайские электромобили в шпионаже.