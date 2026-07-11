Из-за непогоды на станции метро Москвы появилась вода

В столице на салатовой ветке (Люблинско-Дмитровской линии) метро из-за обильных осадков появилась вода в вестибюле станции «Трубная». Об этом сообщил в Telegram-канале столичный дептранс.

Там заявили, что вода в нижней части лестницы уходит в дренажную систему, как и предусматривает станционный комплекс. Входы и выходы на «Трубную» работают, проход на платформу не затруднен.

На этом фоне дептранс призвал автомобилистов быть осторожными за рулем, а по возможности — пересесть на метро. По прогнозам синоптиков, непогода в столице с ливнем, грозой и ветром продлится до вечера воскресенья, 12 июля.

До этого на Москву обрушился ливень с градом. Несмотря на это, многие горожане продолжили гулять по улицам. На кадрах со столичных улиц люди передвигались перебежками — те, у кого нет зонтов, спасались от ливня с помощью дождевиков.

Во время шторма молния попала в двух человек. Молодые люди сидели на трибуне на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе. После того как в них ударила молния, они потеряли сознание. Вскоре пострадавших забрала скорая. Кроме того, из-за непогоды на территории арт-пространства «Винзавод» у одного из зданий обрушилась крыша.

Ранее ураган оставил без крыши «Надежду» в российском городе.