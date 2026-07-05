Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Ураган оставил без крыши «Надежду» в российском городе

В Нижегородской области ураганный ветер сорвал крышу с универмага «Надежда»

В городе Ворсме Нижегородской области ураган сорвал крышу с универмага «Надежда». Кадры с места происшествия публикуют местные паблики.

На видео из города деформированная кровля лежит на парковке перед магазином.

«Ветер оказался сильнее железобетона. Крыша не выдержала и рухнула», — говорится в подписи к ролику.

До этого в поселке Панино Воронежской области сорванная ветром кровля торгового центра рухнула на припаркованный рядом автомобиль. ЧП произошло в ТЦ «Мандарин» в центре Панинского района на фоне резкого ухудшения погодных условий.

Накануне в регионе шли ливни, сопровождавшиеся сильными порывами ветра. Помимо инцидента с торговым центром, ураган повалил деревья на автомобили в Воронеже. А в Панино аварийно отключился свет. По прогнозам синоптиков, дожди с сильным ветром ожидаются в Воронежской области на протяжении нескольких дней.

Ранее Спасская башня лишилась стрелки часов из-за непогоды.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что дал миру эксперимент с овечкой Долли и почему среди нас не ходят клоны людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!