Ураган оставил без крыши «Надежду» в российском городе

В Нижегородской области ураганный ветер сорвал крышу с универмага «Надежда»

В городе Ворсме Нижегородской области ураган сорвал крышу с универмага «Надежда». Кадры с места происшествия публикуют местные паблики.

На видео из города деформированная кровля лежит на парковке перед магазином.

«Ветер оказался сильнее железобетона. Крыша не выдержала и рухнула», — говорится в подписи к ролику.

До этого в поселке Панино Воронежской области сорванная ветром кровля торгового центра рухнула на припаркованный рядом автомобиль. ЧП произошло в ТЦ «Мандарин» в центре Панинского района на фоне резкого ухудшения погодных условий.

Накануне в регионе шли ливни, сопровождавшиеся сильными порывами ветра. Помимо инцидента с торговым центром, ураган повалил деревья на автомобили в Воронеже. А в Панино аварийно отключился свет. По прогнозам синоптиков, дожди с сильным ветром ожидаются в Воронежской области на протяжении нескольких дней.

Ранее Спасская башня лишилась стрелки часов из-за непогоды.