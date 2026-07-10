В Тюменской области подростки совершили диверсию на железной дороге за 50 тыс. рублей

В Тюменской области подростков будут судить за диверсию на железной дороге

В Тюменской области подростков будут судить за диверсию на железной дороге. Об этом сообщает СК РФ.

Инцидент произошел на участке «Тюмень – Утяшево» Свердловской железной дороги. По версии следствия, молодые люди в возрасте 16 и 18 лет повредили оборудование. В какой-то момент сработала сигнализация и фигуранты скрылись. Во время инцидента никто не пострадал.

Юношей задержали. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, они находились на связи с куратором из другой страны, который пообещал им 50 тысяч рублей за выполнение задания.

В отношении молодых людей возбудили дело по статье о диверсии. Сейчас они находятся под арестом. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

В Следкоме напомнили, что представители иностранных спецслужб не редко вербуют рядовых граждан для совершения терактов и диверсий и призвали не соглашаться на подобные приглашения.

Ранее сообщалось, что на Урале подростка арестовали за поджог железнодорожного оборудования.