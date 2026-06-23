Росстандарт утвердил ГОСТ на сумки и чемоданы

В России с марта 2027 года введут ГОСТ на изделия кожгалантереи

Росстандарт ввел в действие обновленный межгосударственный стандарт, регулирующий производство изделий кожгалантереи. Новый регламент начнет применяться с 1 марта 2027 года, придя на смену стандарту 2007 года, сообщает РИА Новости.

Действие документа распространяется на сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, папки, футляры и мелкую кожгалантерею. Исключение составляют ученические ранцы, рюкзаки и портфели, а также кожгалантерейные изделия, предназначенные для детей и подростков.

Норматив был одобрен Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В нем прописаны критерии классификации, габаритов, безопасности, качества используемых материалов, технологий изготовления, транспортировки и хранения.

По стандарту, продукцию разрешено производить сшивным, клеевым, сварным, клепаным способами, а также методами плетения, вязания, формования, литья или иными технологиями. Отдельно регламентированы показатели прочности. Например, для пляжных сумок из кожзаменителя и дорожных рюкзаков прочность ниточного шва должна составлять минимум 30 Н/см, а для жестких дорожных чемоданов — не менее 40 Н/см. У таких чемоданов нагрузка на разрыв креплений ручек должна быть не ниже 400 Н.

Документ запрещает окрашивание смежных тканей и осыпание красителя. Открытые края изделий не должны сыпаться, а внутренние швы обязаны быть обработаны. Металлические пластины в портфелях необходимо скрывать.

«Женские повседневные, молодежные и нарядные сумки, рюкзаки изготовляют с одним или двумя внутренними карманами», — отмечается в документе.

Стандарт перечисляет недопустимые дефекты: трещины в материале, следы клея, коррозия фурнитуры и неработающие замки. При этом естественные особенности натуральной кожи не будут считаться браком.

Ранее сообщается, что в России появится ГОСТ на каблуки.