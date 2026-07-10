В России нашли способ улучшить качество бетона

Ученые Пермского Политеха разработали метод испытания бетона на водонепроницаемость, повышающий точность с 30 до 80%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Действующий ГОСТ предусматривает метод «мокрого пятна»: образец зажимают в установку, снизу подают воду под давлением, и лаборант визуально ждёт момента появления влаги на поверхности. Метод прост, но субъективен — освещение, острота зрения и усталость специалиста влияют на результат. Разброс оценок для одного образца в разных лабораториях доходит до четырех марок водонепроницаемости (W4, W8, W12, W14 — чем выше, тем лучше защита от воды). Итоговая достоверность метода — всего 30%.

Исследователи ПНИПУ предложили заменить визуальный контроль автоматической установкой с контактным датчиком. Как только вода просачивается через образец, цепь замыкается и прибор мгновенно фиксирует давление и время без участия человека. Стандартный манометр заменён точным электронным датчиком давления.

«Один и тот же бетон в разных лабораториях получал оценки от W8 до W14 — разброс в три марки. На модернизированной установке расхождения сократились до одной-двух марок, а достоверность выросла с 30 до 80%», — отметила старший преподаватель кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» Наталья Ванькова .

Параллельно ученые впервые создали эталоны из кремнезема для настройки испытательного оборудования: материал прессуют и сушат при строгой температуре 200 °C, отклонение свойств от образца к образцу — 5–7%. В 2025 году производство бетона в России составило 60,7 млн кубометров: новый метод позволит надежнее отсеивать некачественный материал на заводах и стройплощадках.

Ранее российские ученые создали очистители сточных вод из промышленных отходов.