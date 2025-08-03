Туристов спасли из водной ловушки на Кубани, есть пострадавшая

В Краснодарском крае из затопленного урочища (географический объект или ориентир, о названии которого договорились/«уреклись» люди; на фоне окружающей территории он выделяется своими природными особенностями, например, лес среди поля) спасли группу туристов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, около города Горячий Ключ незарегистрированная туристическая группа оказалась отрезана водой. Одна женщина сломала ногу. Спасатели на тяжелой высокопроходимой технике эвакуировали 17 человек в безопасное место.

Синоптики прогнозируют, что до конца дня, в ночь на 4 августа и утром в регионе будут грозы, ливни с градом, сопровождающиеся усилением ветра. Над морем могут сформироваться смерчи, а на малых реках уровень воды может резко подняться.

Утром на Кубани в результате выпадения обильных осадков произошел подъем реки Дефань. Из-за этого подтопило придомовые территории в поселках Молдовановский и Новомихайловский и в селе Дефановка. В селе Фанагорийском поблизости от Горячего Ключа тоже резко поднялась вода в реке Чепси. Затопило первый брод на пути в урочище Подвисло, где находилась и неорганизованная группа туристов.

Ранее жительница Кубани рассказала, как люди продолжают купаться в шторм.