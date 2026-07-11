В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей

В России 1 сентября следует сделать официальным выходным днем для родителей школьников. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я убежден, что День знаний, особенно для родителей младшеклассников, должен быть официальным законным железобетонным выходным днем», — сказал парламентарий.

Милонов добавил, что поход ребенка в первый класс, встреча с одноклассниками и учителями являются уникальными событиями. В связи с этим, по словам депутата, семьи не нужно лишать подобных моментов.

С 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Соответствующее положение содержится в письме Минпросвещения. Изменения коснутся учеников, которые пойдут в школу уже в сентябре 2026 года.

7 июля член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что современную школьную программу невозможно освоить в рамках одних только уроков – важно, чтобы дети дома занимались самостоятельно. Отмена домашнего задания у учащихся первых классов катастрофически скажется на качестве образования, поэтому важно искать другие подходы, подчеркнул депутат.

Ранее в Госдуме рассказали, как россиянам получить ежегодную семейную выплату.