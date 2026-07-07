«Катастрофическая цена»: в Госдуме раскритиковали отмену домашки у школьников

Современную школьную программу невозможно освоить в рамках одних только уроков – важно, чтобы дети дома занимались самостоятельно. Отмена домашнего задания у учащихся первых классов катастрофически скажется на качестве образования, поэтому важно искать другие подходы, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что жалобы на высокую нагрузку школьников начали звучать с тех пор, как обучение стало самостоятельной работой. Несмотря на то, что учащимся действительно приходится много работать, это идет лишь на пользу, так как помимо знаний они воспитывают в себе силу воли, убежден Вассерман.

«Кроме того, школьная программа сейчас настолько велика, что проходить всю ее только на уроках без домашних заданий можно только ценой катастрофического снижения качества обучения в целом, — подчеркнул он. — С перегрузками надо бороться выбором правильных методик обучения».

По мнению депутата, важно сделать акцент на понимании детьми получаемых знаний, а не на зубрежке – в этом случае изучение нового будет даваться с меньшими затратами сил и времени. А механическое снижение нагрузки приведет лишь к тому, что выпускаться из школ будут менее подготовленные к жизни люди, заключил парламентарий.

Напомним, с 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Соответствующее положение содержится в письме Минпросвещения РФ. Какие нормы по домашке остаются у учеников других классов, могут ли отменить домашние задания совсем и как на эту дискуссию повлияло развитие искусственного интеллекта — в материале «Газеты.Ru».

Российские родители ранее обратились к депутатам Госдумы по поводу домашки.