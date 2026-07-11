Появились кадры разрушительного тайфуна «Бави» на Тайване

Телеканал RT опубликовал кадры разрушительного тайфуна «Бави» на Тайване.

Судя по роликам, стихия ломает пальмы, у берега — огромные волны.

Как пишет японская газета Nikkei, ветер до 144 километров в час. В Японии из-за тайфуна нарушено авиасообщение, не работают паромные переправы.

До этого Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что на острове из-за приближения «Бави» пострадали порядка 87 человек.

Агентство также сообщило, что по состоянию на утро субботы с острова эвакуировали 14,2 тысячи человек. Основная часть из них находится в уезде Хуалянь на востоке Тайваня. Из-за стихийного бедствия около 27 тысяч домов остаются без электричества.

Метеорологи присвоили «Бави» порядковый номер девять и определение «Свирепый». Тайфун возник к юго-востоку от Японии в районе Марианских островов и движется на запад.

Ранее на юг Хайнаня обрушился тайфун «Майсак».