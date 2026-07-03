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На юг Хайнаня обрушился тайфун «Майсак»

Тайфун «Майсак» обрушился на юг китайского острова Хайнань
Zhao Yingquan/XinHua/Global Look Press

Тайфун «Майсак» достиг южного побережья островной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Тайфун обрушился на Линшуй-Лиский автономный уезд. Скорость ветра в пределах стихии достигала 23 м/с. Ожидается, что во второй половине дня в субботу тайфун достигнет побережья Гуанси-Чжуанского автономного района КНР.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что около 20 тысяч туристов из России находятся на китайском острове Хайнань.

Сезон тайфунов на Хайнане длится с мая по октябрь. В июле остров ожидает первый в этом году крупный тропический шторм «Майсак», из-за которого временно ограничено судоходство, закрыты пляжи и приостановлено железнодорожное сообщение. По данным китайской метеорологической службы, тайфун сперва выйдет на восточную часть Хайнаня, а затем пройдет по восточной части провинции Гуандун.

Ранее сотни рейсов отменили в Японии из-за тайфуна.

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