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Общество

Тайфун «Бави» поставил под угрозу урожай манго на острове Мияко в Японии

NHK: из-за тайфуна Бави могут быть проблемы с урожаем манго на острове Мияко
afoto6267/Shutterstock/FOTODOM

Тайфун «Бави», который бушует второй день в районе Окинавы в Японии, поставил под угрозу урожай манго с острова Мияко. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным журналистов, шквалистый ветер сбил часть плодов на землю, после этого их не смогут распродать в магазинах. Фермеры рассказали, подобный ущерб урожаю не наносился в результате непогоды последние «десять с лишним лет».

До этого Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что на острове из-за приближения «Бави» пострадали порядка 87 человек. По данным Центрального центра реагирования на стихийные бедствия, по состоянию на 14:00 по местному времени 87 человек получили травмы. При этом в ведомстве уточнили, что «большинство из них были вызваны падениями с велосипедов» или падениями предметов.

Агентство также сообщило, что по состоянию на утро субботы с острова эвакуировали 14,2 тысячи человек. Основная часть из них находится в уезде Хуалянь на востоке Тайваня. Из-за стихийного бедствия около 27 тысяч домов остаются без электричества.

Метеорологи присвоили «Бави» порядковый номер девять и определение «Свирепый». Тайфун возник к юго-востоку от Японии в районе Марианских островов и движется на запад.

Ранее на юг Хайнаня обрушился тайфун «Майсак».

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