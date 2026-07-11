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Общество

Украинцам посоветовали быть готовыми к ударам ВС РФ «в любую минуту»

Депутат Федиенко призвал украинцев не ждать оповещений при атаках на Киев
Alina Smutko/Reuters

Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал украинцев не полагаться на сирены воздушной тревоги при баллистических атаках, передает украинское издание «Страна.ua».

Жители Киева пожаловались, что системы оповещения не сработали, когда ночью российские Вооруженные силы нанесли удары баллистическими ракетами по Киеву. По их словам, было несколько баллистических атак «без объявления тревоги».

В связи с этими сообщениями народный депутат Федиенко призвал не ждать, что военные успеют включить сирены при каждой баллистической атаке. Он сообщил, что минувшей ночью Киев атаковали ракетами С-400, а время подлета таких целей крайне малое. Депутат также призвал сограждан «планировать свою жизнь таким образом, что ракеты могут прилететь в любую минуту».

В ночь на 11 июля российские военные нанесли удары по нескольким предприятиям в Киеве и логистическим узлам в Одесской области, которые использовались для снабжения украинской армии.

Ранее Минобороны раскрыло информацию о количестве групповых ударов по Украине за неделю.

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