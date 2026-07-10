Минобороны раскрыло результаты групповых ударов по Украине за неделю

ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по Украине

Вооруженные силы России в период с 4 по 10 июля нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В МО отметили, что удары были нанесены высокоточным оружием и ударными беспилотниками в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

По данным Минобороны, в результате атак российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые, как утверждает ведомство, использовались Вооруженными силами Украины.

Кроме того, по данным министерства, удары пришлись по местам производства и хранения беспилотников дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников ВСУ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве.