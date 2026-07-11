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Армия

Минобороны РФ отчиталось о ночных ударах по Киеву и Одесской области

МО РФ: российские силы нанесли удары по двум предприятиям в Киеве и трем одесским портам
Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны рассказало о целях на Украине, попавших под групповой удар этой ночью. Так, удары были нанесены по двум предприятиям в Киеве, занимающимся производством БПЛА для Вооруженных сил Украины, и трем ключевым для снабжения украинских сил портам в Одесской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по расположенному в Киеве предприятию «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотников «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери», а также по предприятию «Фанплит», где собирали и хранили дальние БПЛА Fire Point-2 и комплектующие для оснащения их боевых частей.

Кроме того, российская армия нанесла удары по ключевым логистическим узлам Украины в Одесской области. В частности, были поражены порт «Черноморск», где, по информации Минобороны, обрабатывали значительную часть грузов для Украины, в том числе для ВСУ, а также порт «Южный» и порт «Измаил». Последний является важнейшим альтернативным логистическим узлом для украинской армии на реке Дунай, подчеркнули в МО. В портах были поражены склады горюче-смазочных материалов, места хранения вооружения и военной техники и пункты управления портовой инфраструктурой, уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее Минобороны раскрыло информацию о количестве групповых ударов по Украине за неделю.

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