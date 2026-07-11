Пентагон опубликовал новую подборку документов об НЛО

Пентагон опубликовал новую партию документов и файлов о неопознанных аномальных явлениях (UAP). Об этом сообщает CBS News.

Новая подборка включает 40 материалов: 14 документов, 19 видео- и четыре аудиофайла, а также три снимка.

В одном из файлов, поступивших от министерства энергетики, описано происшествие 2015 года, когда два офицера увидели неизвестный объект в небе над предприятием по производству ядерного оружия «Пэнтекс» (Pantex) в штате Техас. Очевидцы стали преследовать его, они заметили, что он не издавал никаких звуков. Офицеры также сообщили, что не смогли идентифицировать тип двигательной установки объекта. По их словам, они вели наблюдение несколько минут, затем таинственный объект продолжил движение на север.

Большинство опубликованных материалов датированы 2010 годом или более поздней датой. На одном из снимков, снятых инфракрасными камерами, запечатлен некий «деформированный воздушный шар» темно-бордового цвета «12-15 футов в высоту» (более 3,6 м), который один из офицеров ВМС США видел над Атлантикой в 2020 году. В другом отчете 2019 года американский летчик рассказал, что стал свидетелем полета объекта, какой он никогда не видел за 28 лет службы в ВВС и ВМС. По его словам, объект прямоугольной формы пролетел на высокой скорости под самолетом, которым управлял военный летчик.

В июне Пентагон опубликовал третью партию рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях.

Ранее стало известно, что ФБР вело дело об НЛО в виде «чешуйчатой картошки».