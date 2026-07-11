Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Пентагон опубликовал новую подборку документов об НЛО

Пентагон обнародовал 40 новых документов о неопознанных аномальных явлениях
Shutterstock

Пентагон опубликовал новую партию документов и файлов о неопознанных аномальных явлениях (UAP). Об этом сообщает CBS News.

Новая подборка включает 40 материалов: 14 документов, 19 видео- и четыре аудиофайла, а также три снимка.

В одном из файлов, поступивших от министерства энергетики, описано происшествие 2015 года, когда два офицера увидели неизвестный объект в небе над предприятием по производству ядерного оружия «Пэнтекс» (Pantex) в штате Техас. Очевидцы стали преследовать его, они заметили, что он не издавал никаких звуков. Офицеры также сообщили, что не смогли идентифицировать тип двигательной установки объекта. По их словам, они вели наблюдение несколько минут, затем таинственный объект продолжил движение на север.

Большинство опубликованных материалов датированы 2010 годом или более поздней датой. На одном из снимков, снятых инфракрасными камерами, запечатлен некий «деформированный воздушный шар» темно-бордового цвета «12-15 футов в высоту» (более 3,6 м), который один из офицеров ВМС США видел над Атлантикой в 2020 году. В другом отчете 2019 года американский летчик рассказал, что стал свидетелем полета объекта, какой он никогда не видел за 28 лет службы в ВВС и ВМС. По его словам, объект прямоугольной формы пролетел на высокой скорости под самолетом, которым управлял военный летчик.

В июне Пентагон опубликовал третью партию рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях.

Ранее стало известно, что ФБР вело дело об НЛО в виде «чешуйчатой картошки».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как завершить рабочий день без стресса и переключиться на отдых. Проверили на себе 6 ритуалов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!