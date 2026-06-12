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Общество

ФБР в 2024 году вело дело об НЛО в виде «чешуйчатой картошки»

ФБР расследовало в 2024 году появление летающей «картошки» в Колорадо
Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в 2024 году начало изучение случая, связанного с неопознанным летающим объектом, который напоминал полупрозрачный предмет в форме картошки, сделанный из материала, похожего на «рыбью чешую». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Пентагона.

Министерство обороны США представило серию документов, касающихся контактов с неопознанными летающими объектами. Один из них включает выдержки из отчета ФБР 2024 года, в котором содержится краткое изложение допроса свидетелей, наблюдавших за возможным НЛО.

«Бывший офицер разведки армии США вместе с четырьмя сослуживцами наблюдали беспилотный летательный аппарат над горами Шайенн, когда они выходили из своего офисного здания... Объект имел форму «картофелины» с четкими краями и, казалось, был окрашен в кремово-беловатый цвет. Он был полупрозрачным с легким мерцанием», — говорится в документе.

Материал, из которого был изготовлен объект, описан как «рыбья чешуя или асимметричные панели неправильной формы». Свидетели отметили, что сам объект оставался неподвижным, однако панели на его поверхности переливались волнами.

В документе говорится, что примерно через две минуты объект исчез, при этом он не отбрасывал тени.

С 8 мая власти США начали публиковать материалы об НЛО. В открытом доступе появились десятки фотографий, видео и свидетельских показаний. Пентагон сообщил о намерении обновлять информацию каждые несколько недель.

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