Пентагон опубликовал финальную порцию секретных материалов об НЛО

Министерство обороны США обнародовало очередную партию ранее засекреченных данных с изображениями НЛО. Об этом пишет британское издание The Independent, публикуя архивные кадры Пентагона.

В подборку материалов вошли видео, фотографии и свидетельские показания.

На одном из роликов от июля 2025 года можно увидеть два красных шара, которые движутся в ночном небе. В заявлении оборонного ведомства США, говорится, что свидетель этого необычного явления заметил интенсивный яркий свет на заднем дворе своего дома, когда парковал автомобиль.

Это последняя часть рассекреченных по указу президента США Дональда Трампа документов об НЛО. В масштабном межведомственном проекте принимали участие Белый дом, управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР и NASA .

О намерении обнародовать информацию об НЛО Трамп объявил в апреле этого года. Он уточнил, что в недалеком прошлом обсуждал тему неопознанных объектов в том числе и с американскими военными летчиками, наблюдавшими такого рода явления. Они, по словам американского лидера, говорили, что «видели такое, во что невозможно поверить».

Ранее в Госдуме рассказали, зачем в США рассекретили материалы об НЛО.