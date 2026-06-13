Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Пентагон опубликовал финальную порцию секретных материалов об НЛО

Independent: Пентагон обнародовал последнюю партию файлов с изображениями НЛО

Министерство обороны США обнародовало очередную партию ранее засекреченных данных с изображениями НЛО. Об этом пишет британское издание The Independent, публикуя архивные кадры Пентагона.

В подборку материалов вошли видео, фотографии и свидетельские показания.

На одном из роликов от июля 2025 года можно увидеть два красных шара, которые движутся в ночном небе. В заявлении оборонного ведомства США, говорится, что свидетель этого необычного явления заметил интенсивный яркий свет на заднем дворе своего дома, когда парковал автомобиль.

Это последняя часть рассекреченных по указу президента США Дональда Трампа документов об НЛО. В масштабном межведомственном проекте принимали участие Белый дом, управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР и NASA .

О намерении обнародовать информацию об НЛО Трамп объявил в апреле этого года. Он уточнил, что в недалеком прошлом обсуждал тему неопознанных объектов в том числе и с американскими военными летчиками, наблюдавшими такого рода явления. Они, по словам американского лидера, говорили, что «видели такое, во что невозможно поверить».

Ранее в Госдуме рассказали, зачем в США рассекретили материалы об НЛО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!