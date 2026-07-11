Семья из Константиновки прятала ребенка в сумке от эвакуации ВСУ

Семьи, жившие в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) до освобождения города от украинских военных, прятали своих детей в хозяйственных сумках, опасаясь их принудительной эвакуации. Об этом рассказала РИА Новости жительница города Елена Седашова.

Она пояснила, что сама так перевозила ребенка из одного района в другой, занося его в дом в хозяйственной сумке. Она отметила, что пожилые соседки сообщали о местонахождении детей украинским властям.

«У меня девчонка жила чуть в другом районе, где много многоэтажек, и она тоже сына своего вывозила, завозила в дорожной сумке, муж на плечах заносил его», — сказала женщина.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в течение нескольких дней эвакуировали из Константиновки до 20 жителей. Для эвакуации горожан были разработаны специальные маршруты. Раненых военнослужащие выносили на себе и на носилках. Для обеспечения безопасности людей привлекали расчеты беспилотников, использовали легкие скоростные багги, мототранспорт и наземные робототехнические комплексы. На переходах жителей кормили, доставляли воду, оказывали медицинскую помощь. Одна из эвакуированных жительниц рассказала, что их группу вел боец с позывным «Майбах», было сложно, но им помогали на всех этапах.

Константиновка была взята под контроль российскими войсками 3 июля.

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