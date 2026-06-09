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Общество

В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным

Депутат Нилов предложил перенести выходной с 8 января на 31 декабря
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС предложил на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем.

По мнению депутата, последний день года следует сделать нерабочим за счет переноса выходного с 8 января.

«Что точно нужно сделать — это безболезненно, это было бы правильно, — 31 декабря сделать выходным днем. Не нарушая баланса, 8 января надо перенести на 31 декабря. Тогда общее количество нерабочих праздничных дней сохранится», — отметил Нилов.

Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. При этом в ряде регионов дата объявлялась выходной, тогда как в других субъектах оставалась рабочей.

По словам депутата, президент России уже высказывался по этому вопросу, поэтому для исключения подобных ситуаций необходимо окончательно закрепить 31 декабря в качестве нерабочего дня.

Сейчас последний день года не входит в перечень официальных праздничных дней, установленный Трудовым кодексом РФ. Однако власти регулярно переносят на эту дату один из выходных дней.

В 2026 году 31 декабря выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. Нилов добавил, что продолжительные новогодние праздники уже стали привычной частью жизни россиян и фактически превратились в традицию.

Ранее экономист Игорь Балынин сообщил, что в 2027 году в России будет 118 выходных дней.

 
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