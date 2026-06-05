Экономист назвал число выходных дней в России в 2027 году

У россиян в 2027 году будет 247 рабочих и 118 праздничных и выходных дней, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Трудовой кодекс устанавливает 14 нерабочих праздничных дней, восемь из которых приходятся на период с 1 по 8 января. Ожидаю, что следующие новогодние каникулы начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся по 10 января 2027 года (воскресенье). При этом 2 и 3 января выпадают на выходные. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Так, предварительно планируется, что выходные с субботы 2 января будут перенесены на пятницу 5 ноября, а с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря», — допустил Балынин.

По его словам, далее россиян, вероятнее всего, в 2027 году ждут еще шесть нерабочих праздничных дней:

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

В 2027 году предварительно ожидается шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, после которой будут три дня выходных (с 21 по 23 февраля), сказал экономист. По его словам, далее последует короткая трехдневная рабочая неделя (с 24 по 26 февраля). Еще одна трехдневная рабочая неделя ожидается в ноябре — с 1 по 3 ноября 2027 года. Также, вероятнее всего, будет четыре четырехдневных рабочих недели (со вторника по пятницу) — с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня, уточнил эксперт. По его прогнозу, завершится 2027 год четырехдневной рабочей неделей с 27 по 30 декабря.

По его словам, если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда за полный месяц изменение числа рабочих/выходных/праздничных дней в соответствующем месяце никак не повлияет. Зарплата выплачивается, исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце, заключил Балынин.

Ранее были названы плюсы четырехдневки.