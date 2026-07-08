Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В России сократят часы по нескольким предметам у первоклашек

Минпросвещения решило сократить часы русского языка и математики в 1-х классах
Smile19/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения разрешило школам в сентябре и октябре сокращать количество часов, рекомендованных для изучения ряда предметов в первых классах. Об этом говорится в письме ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, такая возможность предусмотрена для адаптации первоклассников к учебному процессу. Приказом № 729 допускается уменьшение общего числа часов по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Труд (технология)». При этом для каждого предмета установлена максимально допустимая норма сокращения в процентах. В министерстве подчеркнули, что содержание учебных программ при этом не изменится.

Одновременно Минпросвещения не рекомендует сокращать количество уроков физической культуры, поскольку двигательная активность является естественной потребностью детей младшего школьного возраста.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. С этой же даты для учеников первых классов полностью отменяются домашние задания.

Ранее были названы главные ошибки родителей, которые испортят каникулы детям.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!