В Минпросвещения объяснили, сколько должны длиться каникулы в школах

Кравцов: осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней

В школах России осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает сайт ведомства.

«При формировании календарного графика мы всегда делаем особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться», — сказал глава министерства.

Днем 8 июля Минпросвещения разрешило школам в сентябре и октябре сокращать количество часов, рекомендованных для изучения ряда предметов в первых классах. Согласно документу, такая возможность предусмотрена для адаптации первоклассников к учебному процессу.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. С этой же даты для учеников первых классов полностью отменяются домашние задания.

Ранее педагог назвал главные ошибки родителей, которые испортят каникулы детям.