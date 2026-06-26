Стало известно, сколько алиментов взыскали приставы с начала года

Приставы взыскали в России 42,3 млрд руб алиментов за 5 месяцев 2026 года

Приставы взыскали 42,3 миллиарда рублей алиментов за пять месяцев 2026 года в России. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов России в своем Telegram-канале.

Также в ведомстве отметили, что с начала года доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила 92,3%.

До этого адвокат, медиатор Маргарита Янгуразова рассказала, что неуплата алиментов может стать основанием для лишения родительских прав, но только если поведение родителя носит злостный характер. Разовая просрочка или впервые установленная неуплата сами по себе не означают автоматического лишения прав.

Также в ЛДПР выступили с предложением проработать возможность создания алиментного фонда, обеспечивающего выплату алиментов ребенку в размере прожиточного минимума в случае, если должник более полугода не исполняет требования по алиментным обязательствам.

Ранее россиянам объяснили, когда неуплата алиментов грозит лишением родительских прав.